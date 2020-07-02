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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573773952.html
Наблюдатели отметили эффективность избирательной системы России
Российская избирательная система подтвердила свою эффективность на голосовании по поправкам в конституцию, несмотря на новый формат его проведения, рассказали... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:19
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
борисов
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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элла памфилова, конституция рф, борисов, политика

Наблюдатели отметили эффективность избирательной системы России

10:19 02.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российская избирательная система подтвердила свою эффективность на голосовании по поправкам в конституцию, несмотря на новый формат его проведения, рассказали РИА Новости наблюдатели, добавив, что число жалоб в целом оказалось незначительным.
Голосование по поправкам в конституцию РФ прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%.
"Эффективность российской избирательной системы еще раз подтверждена голосованием, которое проходило в принципе в обновленных правилах. Надо отдать должное, что система в кратчайшие сроки смогла перестроиться под те установки, которые были определены в правилах организации процедур. В первый день голосования была сумятица, может быть, мандраж, но уже в течение следующего дня все встало на свои рельсы. Плюс мы видим четкость работы избирательной комиссии, связанную с обеспечением санитарных требований на участках. Здесь нареканий вообще было минимум", - сообщил координатор мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в Москве Игорь Борисов.
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Вчера, 09:57
ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции
Он подчеркнул, что на прошедшем голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей, которые в своей совокупности оказались более объективны, чем наблюдатели от политических партий или те кандидаты, которые назначаются на избирательные участки.
"В целом, если мы говорим о результатах голосования, связанных с обращениями, заявлениями по поводу возможных нарушений, то их было минимальное количество, потому что, на мой взгляд, это было связано с самой постановкой вопроса, который не предусматривает в целом политической борьбы, а направлен на учет воли населения в отличие от выборов, где принимаются попытки любым путем получить результат", - уточнил эксперт.
Борисов добавил, что группа продолжает работать в этом направлении, чтобы права граждан были соблюдены в полном объеме.
Председатель корпуса наблюдателей "За чистые выборы", исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова отметила, что предварительные результаты голосования отражают колоссальный интерес граждан к вносимой поправке.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
1 июля, 21:43Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова заявила о четырех нарушениях во время голосования по поправкам
"Чёткое соблюдение санитарных мер позволило максимально безопасно провести голосование, опираясь при этом на базисные принципы построения общества и государства - ценность жизни и здоровья каждого человека. Призывы деструктивных деятелей, обращенные и к участникам голосования, и к членам комиссий и наблюдателям, ни коим образом не посеяли смуту в умы, что говорит о высоком уровне доверия к власти, тем решениям, что она принимает, а также является доказательством осознанности и возросшего чувства социальной ответственности граждан России", - сказала она.
По словам Булгаковой, на протяжении семи дней на всех участках страны работали общественные наблюдатели, что подтверждается десятками тысяч сообщений на карте НОМ. "Сегодня мы констатируем, что наблюдательское сообщество России представляет собой мощное объединение неангажированных граждан с чёткой позицией", - пояснила она.
На данный момент в ситуационный центр НОМ поступило более 9,2 тысячи сообщений, их них 23 связаны с какой-либо проблемой, три из которых уже решены, и 26 – о фейках.
Издание Конституции РФ с новыми поправками
Вчера, 09:35Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Кроме того, директор мониторингово-экспертного центра "Группа-32" Роман Коломойцев сообщил, что в центр поступило 614 сообщений о возможных нарушениях. "В принципе осталось так же – основные нарушения по жалобам на нарушение прав наблюдателей, членов комиссий, журналистов – это основная часть, а вторая – это на списки избирателей, списки внесения, двойного голосования или возможные вбросы", - уточнил он.
Коломойцев добавил, что количество таких обращений достаточно большое, но по итогу общего числа проголосовавших оно не такое значительное.
Работа информационного центра ЦИК России
1 июля, 23:41Голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФБорисовПолитика
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