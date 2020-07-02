https://ria.ru/20200702/1573773823.html
В Липецкой области число пациентов с коронавирусом выросло до 3852
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 36, до 3852, сообщила администрация региона. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:17
2020-07-02T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
липецкая область
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липецкая область
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, липецкая область