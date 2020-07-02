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Распространение нового коронавируса
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В Липецкой области число пациентов с коронавирусом выросло до 3852
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 36, до 3852, сообщила администрация региона. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
липецкая область
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, липецкая область

В Липецкой области число пациентов с коронавирусом выросло до 3852

10:17 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской в госпитале COVID-19
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 36, до 3852, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области – 36 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3852 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Всего регионе выздоровели 2409 человек, умерли 16 пациентов, в том числе три медработника.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЛипецкая область
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