В Филатовской больнице лечатся более 420 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 02.07.20. Всего на лечении: 1000. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии - 958, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ - 425; в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц - 21; в ОРИТ -150; на ИВЛ - 42", - написал он в Facebook.