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В Филатовской больнице лечатся более 420 пациентов с COVID-19
Тысяча пациентов, в том числе 425 - с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:14
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валерий вечорко
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В Филатовской больнице лечатся более 420 пациентов с COVID-19

10:14 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тысяча пациентов, в том числе 425 - с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 02.07.20. Всего на лечении: 1000. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии - 958, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ - 425; в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц - 21; в ОРИТ -150; на ИВЛ - 42", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки из больницы выписаны 89 человек, поступили 49.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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