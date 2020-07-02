СК завершил расследование дела мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Гаврилов обвиняется по статьям 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству, совершенное виновным лицом, который имел возможность оказать помощь этим лицам, был обязан иметь о них заботу и сам поставил их в опасное для жизни и здоровья состояние) и 158 УК РФ (кража).