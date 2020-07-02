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СК завершил расследование дела мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, бросившего двоих детей в московском аэропорту РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:14
инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми
следственный комитет россии (ск рф)
комсомольск-на-амуре
хабаровск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми, следственный комитет россии (ск рф), комсомольск-на-амуре, хабаровск, шереметьево (аэропорт), происшествия

СК завершил расследование дела мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"

10:14 02.07.2020
1894
© СК РФМужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
© СК РФ
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, бросившего двоих детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте СК РФ.
В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в "Шереметьево" сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и, находясь в Комсомольске-на-Амуре, через банковское интернет-приложение похитил у знакомой женщины 100 тысяч рублей. За кражу его арестовали, по делу об оставлении детей в опасности Гаврилов имеет обязательство о явке.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
28 января, 08:00
История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Гаврилов обвиняется по статьям 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству, совершенное виновным лицом, который имел возможность оказать помощь этим лицам, был обязан иметь о них заботу и сам поставил их в опасное для жизни и здоровья состояние) и 158 УК РФ (кража).
Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
18 февраля, 06:34
Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
Добавляется, что сейчас дети живут с матерью, в ходе расследования им оказана квалифицированная психологическая помощь.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиСледственный комитет России (СК РФ)Комсомольск-на-АмуреХабаровскШереметьево (аэропорт)Происшествия
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