СК завершил расследование дела мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, бросившего двоих детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте СК РФ.
В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в "Шереметьево" сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и, находясь в Комсомольске-на-Амуре, через банковское интернет-приложение похитил у знакомой женщины 100 тысяч рублей. За кражу его арестовали, по делу об оставлении детей в опасности Гаврилов имеет обязательство о явке.
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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Гаврилов обвиняется по статьям 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству, совершенное виновным лицом, который имел возможность оказать помощь этим лицам, был обязан иметь о них заботу и сам поставил их в опасное для жизни и здоровья состояние) и 158 УК РФ (кража).
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Добавляется, что сейчас дети живут с матерью, в ходе расследования им оказана квалифицированная психологическая помощь.