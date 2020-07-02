Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573773534.html
Главврач рассказал, сколько пациентов проходят лечение в Коммунарке
Более 330 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:17
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
воз
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354807_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_f8d43c555d0a2a720fe8646a4d9fada3.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354807_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_f8d43c555d0a2a720fe8646a4d9fada3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354807_320:0:1760:1080_1400x0_80_0_0_95b480662e68b769c879b4a7421e36b0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354807_500:0:1580:1080_1400x0_80_0_0_f35c41ff5581b946b87a234a6bf8be91.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис проценко, коронавирус в россии, воз, москва

Главврач рассказал, сколько пациентов проходят лечение в Коммунарке

10:13 02.07.2020 (обновлено: 10:17 02.07.2020)
1557
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Денис Проценко. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 330 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 337 пациентов, выписаны 12, три человека умерли.
По данным на 30 июня, в больнице находились 307 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииВОЗМосква
Рекомендуем
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся более 420 пациентов с COVID-19
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Россия начала экспорт лекарства от коронавируса
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 6760 новых случаев заражения коронавирусом
Москва
В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса
Автомобиль Прокуратуры России
На Ямале завели дело из-за размещения вахтовиков с COVID-19 в хостеле
Медик у машины скорой
В Москве выявили 662 новых случая COVID-19
Издание Конституции РФ с новыми поправками
Поправки в Конституцию одобрили почти 78% россиян
Медик в машине скорой помощи
В России за сутки умерли 147 человек с COVID-19
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В центре "Вороновское" лечится 131 пациент с коронавирусом
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
СК завершил расследование дела мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Глава СПЧ объяснил, почему в НАО выступили против поправок в Конституцию
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19
В Липецкой области число пациентов с коронавирусом выросло до 3852
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион, где живет больше всех россиян с ожирением
Лента новостейМолния