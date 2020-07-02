На Ямале завели дело из-за размещения вахтовиков с COVID-19 в хостеле

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как предприятие разместило 70 вахтовиков на обсервацию в хостел, несмотря на запрет контролирующих органов, после чего у части из них был выявлен коронавирус, сообщает прокуратура ЯНАО.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко в середине июня заявила, что предприниматель из Пуровского района и фирма, доставившая на работу в ЯНАО вахтовых сотрудников, разместили более 70 рабочих в хостеле, не соответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям, вопреки отказу ведомства и без его уведомления. В результате у 21 сотрудника организации обнаружили коронавирус. Материалы о нарушениях были переданы в отдел МВД по Пуровскому району.
Свою проверку по данному факту провела прокуратура округа. Надзорный орган выяснил, что руководство группы компаний IGS вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства разместило 79 работников на двухнедельную обсервацию в хостеле в городе Тарко-Сале.
"Условия проживания в хостеле не обеспечивали изоляцию проживающих граждан. Обсерватор, в котором были размещены вахтовые работники, не соответствовал установленным законодательством требованиям, что повлекло массовое заболевание людей", - говорится в сообщении.
Прокуратура направила в следственные органы материалы своей проверки "для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц"; кроме того, руководителю организации внесено представление, подчеркнули в ведомстве.
"По указанным материалам следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей", - резюмировали в прокуратуре Ямала.
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