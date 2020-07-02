На Ямале завели дело из-за размещения вахтовиков с COVID-19 в хостеле

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как предприятие разместило 70 вахтовиков на обсервацию в хостел, несмотря на запрет контролирующих органов, после чего у части из них был выявлен коронавирус, сообщает прокуратура ЯНАО.