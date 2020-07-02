Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573773276.html
В Рязанской области поправки к Конституции поддержали 78,81% избирателей
Поправки к Конституции РФ поддержали 78,81% жителей Рязанской области, против высказались 20,36% избирателей, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:08
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
рязанская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757673_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_f74099d4f223b4bbcfb8147b3ccf8b9a.jpg
https://ria.ru/20200702/1573772757.html
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757673_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_f74099d4f223b4bbcfb8147b3ccf8b9a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757673_170:0:2899:2047_1400x0_80_0_0_3d47f27f869ef82c017082446344665a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757673_511:0:2558:2047_1400x0_80_0_0_f6b91124d0d36d77e2d4d9ba8a290300.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, рязанская область, политика

В Рязанской области поправки к Конституции поддержали 78,81% избирателей

10:08 02.07.2020
76
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ поддержали 78,81% жителей Рязанской области, против высказались 20,36% избирателей, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Алексей Просянников после обработки 100% протоколов.
"Приняло участие в голосовании 70,35% от общего количества избирателей. "За" проголосовало 78,81%. "Против" проголосовало 20,36%"  - сказал собеседник агентства.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Вчера, 09:59Голосование по поправкам в Конституцию
Политологи прокомментировали первые итоги голосования по поправкам
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
200002
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинРязанская областьПолитика
Рекомендуем
Олег Хорохордин
Глава Республики Алтай сдал тест на COVID-19
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Дагестане 89,19% избирателей поддержали поправки к Конституции
Мужчина с флагом Польши
В Польше задержали двух иракцев за финансирование ИГ*
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
В Адыгее поправки в Конституцию поддержали 84,55% избирателей
Автомобиль Прокуратуры России
На Ямале завели дело из-за размещения вахтовиков с COVID-19 в хостеле
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Наблюдатели отметили эффективность избирательной системы России
Работа информационного центра ЦИК России
В Карачаево-Черкесии 84,80% избирателей поддержали поправки к Конституции
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Политологи прокомментировали первые итоги голосования по поправкам
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев COVID-19 достигло 26 658 тысячи
Украинский военный
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны силовиков
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
СК завершил расследование дела мужчины, бросившего детей в "Шереметьево"
Избирательный участок
В Крыму поправки в Конституцию поддержали 90,07% избирателей
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Явка на голосовании в Москве составила чуть меньше 56%
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Липецкой области 78,56% избирателей поддержали поправки к Конституции
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Ленинградской области 79,38% жителей поддержали поправки к Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
Лента новостейМолния