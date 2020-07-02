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https://ria.ru/20200702/1573773248.html
В Армении число случаев COVID-19 достигло 26 658 тысячи
2020-07-02T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении число случаев COVID-19 достигло 26 658 тысячи

10:08 02.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 593 и достигло 26 658, еще шесть человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В среду власти республики сообщали о 26 065 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 453 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 26 658 случаев коронавируса. Вылечились 15 036 пациентов. Скончались 459 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 010 пациентов, проведены 115 765 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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