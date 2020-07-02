В Калмыкии число случаев COVID-19 в психинтернате выросло до 300

ВОЛГОГРАД, 2 июл – РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в Сарпинском психоневрологическом интернате Калмыкии выросло до 300, за сутки инфекцию выявили еще у 104 человек, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.
Ранее сообщалось, что в психоневрологический интернате в Сарпинском районе Калмыкии произошла вспышка коронавирусной инфекции. По данным минздрава региона, COVID-19 подтвержден у 196 пациентов и сотрудников учреждения, было принято решение о его перепрофилировании в инфекционный госпиталь. Всего подопечных в интернате 350, работают в нем 62 человека. Ранее региональный министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева сообщала, что интернат работал в закрытом режиме с 17 апреля и, скорее всего, причиной вспышки коронавируса в учреждении является занос инфекции кем-то из сотрудников.
По информации Кикенова, на 2 июля в Калмыкии зарегистрировано 1839 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 122 за последние сутки. Выздоровели 1195 человек, 26 скончались.
"У нас плюс 122 человека заболевших, из них 104 в психинтернате в Сарпинском. Итого там 300 зараженных подопечных и сотрудников, которые там работают", - сказал Кикенов в прямом эфире в аккаунте минздрава в Instagram.
Он отметил, что тяжелых больных в интернате нет.
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