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Россия начала экспорт лекарства от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали экспортировать препарат для лечения COVID-19 "Авифавир" в Белоруссию, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
белоруссия
экономика
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А может хватит за счет простых граждан лечить остальной мир? НАДОЕЛО! Нам поднимают налоги, вводят новые, увеличивают плату за ЖКХ, и НА ЭТИ ЖЕ деньги лечат и кормят остальной мир! Давайте займемся СВОИМ государством.
244
Конечно, надо ещё нефть и газ не продавать, металлы, древесину, пшеницу, ракетные двигатели, вооружение, свинину, курятину и прочее.
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, белоруссия, экономика

Россия начала экспорт лекарства от коронавируса

10:04 02.07.2020 (обновлено: 14:36 02.07.2020)
60610
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Перейти в фотобанк
Отечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали экспортировать препарат для лечения COVID-19 "Авифавир" в Белоруссию, сообщили в организации.
В ближайшее время ожидаются поставки этого лекарства в Казахстан. Кроме того, идут переговоры с рядом государств Латинской Америки, также интерес проявили страны СНГ и Ближнего Востока.
Арепливир
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В конце мая "Авифавир", доказавший свою эффективность по итогу клинических испытаний, получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против COVID-19, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. Позже его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

"C учетом решения властей США закупать практически 100 процентов произведенного "Ремдесивира" (компании Gilead Sciences) в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки "Авифавира". Российский препарат стоит в несколько раз дешевле, при этом форма выпуска в таблетках упрощает его прием, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар" увеличило производственные мощности в три раза, и теперь можно выпускать до 300 тысяч курсов препарата в месяц. Как ожидается, это позволит удовлетворить внутренний спрос на "Авифавир" и начать его поставки за рубеж. Всего в июне произвели 100 тысяч курсов препарата — почти в два раза перевыполнив план.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
А может хватит за счет простых граждан лечить остальной мир? НАДОЕЛО! Нам поднимают налоги, вводят новые, увеличивают плату за ЖКХ, и НА ЭТИ ЖЕ деньги лечат и кормят остальной мир! Давайте займемся СВОИМ государством.
2 июля, 10:10
Михаил Глушко
146214190
Конечно, надо ещё нефть и газ не продавать, металлы, древесину, пшеницу, ракетные двигатели, вооружение, свинину, курятину и прочее.
2 июля, 10:21
АСАндрей Ст
901122031
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