Россия начала экспорт лекарства от коронавируса

В ближайшее время ожидаются поставки этого лекарства в. Кроме того, идут переговоры с рядом государств, также интерес проявили страны

В конце мая "Авифавир", доказавший свою эффективность по итогу клинических испытаний, получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против COVID-19, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. Позже его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

"C учетом решения властей США закупать практически 100 процентов произведенного "Ремдесивира" (компании Gilead Sciences) в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки "Авифавира". Российский препарат стоит в несколько раз дешевле, при этом форма выпуска в таблетках упрощает его прием, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев .

Совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар" увеличило производственные мощности в три раза, и теперь можно выпускать до 300 тысяч курсов препарата в месяц. Как ожидается, это позволит удовлетворить внутренний спрос на "Авифавир" и начать его поставки за рубеж. Всего в июне произвели 100 тысяч курсов препарата — почти в два раза перевыполнив план.