https://ria.ru/20200702/1573773032.html
В Польше задержали двух иракцев за финансирование ИГ*
Польские силовики задержали двух граждан Ирака за финансирование "Исламского государства"*, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:04
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