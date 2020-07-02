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В Польше задержали двух иракцев за финансирование ИГ*
Польские силовики задержали двух граждан Ирака за финансирование "Исламского государства"*, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:04
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В Польше задержали двух иракцев за финансирование ИГ*

10:04 02.07.2020
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Польские силовики задержали двух граждан Ирака за финансирование "Исламского государства"*, сообщает прокуратура республики.
"Сотрудники Агентства национальной безопасности задержали двух граждан Ирака в связи с передачей денежных средств "Исламскому государству", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, задержанным предъявлены обвинения, им грозит до 12 лет лишения свободы.
Для расследования уголовного дела суд арестовал их на три месяца.
Боец спецподразделения в Багдаде
28 июня, 09:52
На востоке Ирака при нападении боевиков ИГ* погибли полицейские
*Террористическая организация,запрещенная в России
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