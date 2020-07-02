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В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны силовиков
Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:01
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны силовиков

10:01 02.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики была выпущена 51 мина калибром 120 и 82 миллиметра.
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