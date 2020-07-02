Глава Республики Алтай сдал тест на COVID-19

БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин сдал тест на коронавирус после информации о заражении главы госсобрания региона Владимира Тюлентина, результат отрицательный, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.
"Глава региона сдал тест, тест отрицательный, у тех, кто в ближайшем окружении и в постоянном взаимодействии находятся, тесты тоже отрицательные. Пока нет необходимости уходить на самоизоляцию, руководитель региона работает в прежнем режиме, соблюдая максимально все меры предосторожности, включая ношение маски", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Алтай.
Собеседник агентства уточнил, что в правительстве республики принимают необходимые противоэпидемические меры: вход в здание ограничен, налажена бесконтактная термометрия, дезинфекцию проводят как на входе в здание, так и на входе в залы совещаний. Массовые мероприятия сейчас не проводятся. "Приняты максимально возможные меры безопасности", - резюмировал Максимов.
За сутки в Республике Алтай выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщают в региональном оперштабе. Всего в регионе 775 инфицированных. За сутки выздоровели семь пациентов, за все время 318 человек выписаны из медучреждений. Ранее в регионе зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.