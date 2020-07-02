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Глава Республики Алтай сдал тест на COVID-19
Руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин сдал тест на коронавирус после информации о заражении главы госсобрания региона Владимира Тюлентина, результат... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:00
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег хорохордин, республика алтай, политика

Глава Республики Алтай сдал тест на COVID-19

10:00 02.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Олег Хорохордин
Олег Хорохордин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Олег Хорохордин . Архивное фото
БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Руководитель Республики Алтай Олег Хорохордин сдал тест на коронавирус после информации о заражении главы госсобрания региона Владимира Тюлентина, результат отрицательный, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.
"Глава региона сдал тест, тест отрицательный, у тех, кто в ближайшем окружении и в постоянном взаимодействии находятся, тесты тоже отрицательные. Пока нет необходимости уходить на самоизоляцию, руководитель региона работает в прежнем режиме, соблюдая максимально все меры предосторожности, включая ношение маски", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Алтай.
Собеседник агентства уточнил, что в правительстве республики принимают необходимые противоэпидемические меры: вход в здание ограничен, налажена бесконтактная термометрия, дезинфекцию проводят как на входе в здание, так и на входе в залы совещаний. Массовые мероприятия сейчас не проводятся. "Приняты максимально возможные меры безопасности", - резюмировал Максимов.
За сутки в Республике Алтай выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщают в региональном оперштабе. Всего в регионе 775 инфицированных. За сутки выздоровели семь пациентов, за все время 318 человек выписаны из медучреждений. Ранее в регионе зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег ХорохординРеспублика АлтайПолитика
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