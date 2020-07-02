Глава Республики Алтай сдал тест на COVID-19

"Глава региона сдал тест, тест отрицательный, у тех, кто в ближайшем окружении и в постоянном взаимодействии находятся, тесты тоже отрицательные. Пока нет необходимости уходить на самоизоляцию, руководитель региона работает в прежнем режиме, соблюдая максимально все меры предосторожности, включая ношение маски", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Республики Алтай.