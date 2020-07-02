Политологи прокомментировали первые итоги голосования по поправкам

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Предварительные итоги голосования по поправкам к конституции РФ указывают на доверие россиян к президенту РФ Владимиру Путину и означают, что граждане стали больше разбираться в политике, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Голосование по поправкам в конституцию РФ прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%. Как отмечала Памфилова, в ЦИК не поступало жалоб на серьезные нарушения во время голосования.
"Ничего другого ожидать не приходилось, потому что люди все еще продолжают доверять президенту, и именно он внес основной вклад своими выступлениями, обращениями, действиями, решениями в получение нынешнего результата, но надо понимать, что люди голосовали не за консервацию существующего, а за эволюционный путь развития, за перемены к лучшему. Остается подождать полгода-год, посмотреть, как эти перемены к лучшему будут входить в нашу жизнь", - сказал руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
Политолог, гендиректор центра политической информации Алексей Мухин считает, что первые результаты голосования можно сравнить с победой Путина в 2018 году: поддерживающие президента социальные группы остались ему верны, он получил дополнительный кредит доверия населения на оставшееся время.
Как подчеркивает эксперт, первые итоги голосования свидетельствуют, что россияне стали больше разбираться в политике.
"Речь идет, можно сказать, о триумфе здравого смысла перед политической манипуляцией. Тот результат, который был продемонстрирован, говорит, что все-таки россияне стали больше разбираться в политике, чем это, возможно, было раньше, когда эмоции доминировали над здравым смыслом – я имею в виду 90-е годы", - сказал Мухин.
Эксперт не считает явку в 65% "беспрецедентно высокой", но она, по его словам, находится в пределах нормы. Результаты голосования тоже не стали неожиданными, потому что, как указал Мухин, подобное распределение предпочтений фиксировали и ранее, первые результаты говорят, что "люди разобрались".
Сами конституционные поправки, по мнению политолога Калачева, станут серьезным вызовом для власти, так как ожидания сторонников нужно оправдать. Эксперт подчеркнул важность принятия Госдумой законов, которые "раскроют" содержание социального блока поправок и помогут экономическому росту страны, решению проблемы занятости и доходов населения.
Мухин отмечает, что оппоненты поправок будут заявлять о нарушениях, это, по оценке эксперта, может продлиться до конца лета.
"Оппоненты голосования будут говорить о фальсификациях и нарушениях, но я бы обратил внимание на то, что как раз оппоненты поправок действовали очень агрессивно, использовали очень много фейков и провокаций, чем себя сильно дискредитировали. Политическая турбулентность будет продолжаться до конца лета по этому поводу. Оппоненты голосования будут использовать метод смущения населения разными способами, то есть будут пытаться сделать вид, что все это нелегитимно и с большими нарушениями и так далее", - заключил эксперт.