Политологи прокомментировали первые итоги голосования по поправкам

"Оппоненты голосования будут говорить о фальсификациях и нарушениях, но я бы обратил внимание на то, что как раз оппоненты поправок действовали очень агрессивно, использовали очень много фейков и провокаций, чем себя сильно дискредитировали. Политическая турбулентность будет продолжаться до конца лета по этому поводу. Оппоненты голосования будут использовать метод смущения населения разными способами, то есть будут пытаться сделать вид, что все это нелегитимно и с большими нарушениями и так далее", - заключил эксперт.