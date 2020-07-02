Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573772727.html
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 939
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на восемь и достигло 939, выздоровели еще 23 человека, сообщается на специальном... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568984476_0:39:2659:1535_1400x0_80_0_0_f2f88c921432d90406050f9f7bfc9cd3.jpg
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568984476_0:39:2659:1535_1400x0_80_0_0_f2f88c921432d90406050f9f7bfc9cd3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568984476_356:0:2659:1727_1400x0_80_0_0_2f5fc4439e7870c60a4bea8cbeea2914.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568984476_835:0:2562:1727_1400x0_80_0_0_da285775505139484ea7cb25c88439d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, грузия, в мире

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 939

09:58 02.07.2020
375
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на восемь и достигло 939, выздоровели еще 23 человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 939, выздоровели 817 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 3080 человек, под наблюдением в стационарах - 242 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГрузияВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев COVID-19 достигло 26 658 тысячи
Мужчина с флагом Польши
В Польше задержали двух иракцев за финансирование ИГ*
Украинский военный
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны силовиков
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Дагестане 89,19% избирателей поддержали поправки к Конституции
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Политологи прокомментировали первые итоги голосования по поправкам
Олег Хорохордин
Глава Республики Алтай сдал тест на COVID-19
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Информцентр ЦИК в Москве открылся после дезинфекции
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В посольстве в Молдавии 92% россиян поддержали поправки в Конституцию
Сотрудник автоинспекции дежурит на одной из улиц в Алма-Ате
Казахстан вводит двухнедельный карантин
Пассажирский самолет в небе
Грузия возобновит спецрейсы для возвращения своих граждан на родину
Работа информационного центра ЦИК России
В Карачаево-Черкесии 84,80% избирателей поддержали поправки к Конституции
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 928
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативных мероприятий преступной группы лиц, причастных к незаконному обороту оружия, в Кемерово
ФСБ изъяла у "черных копателей" арсенал оружия
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,9 тысячи
Мьянма
В Мьянме число погибших при оползне увеличилось до 113
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
Лента новостейМолния