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В Грузии число случаев COVID-19 достигло 939
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на восемь и достигло 939, выздоровели еще 23 человека, сообщается на специальном... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:58
2020-07-02T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
грузия
в мире
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грузия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, грузия, в мире