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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573772697.html
В Карачаево-Черкесии 84,80% избирателей поддержали поправки к Конституции
За поправки к Конституции РФ в Карачаево-Черкесии проголосовали 84,80% избирателей, против - 15,01%, сообщает избирком региона по итогам обработки 100%... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:06
голосование по поправкам в конституцию
карачаево-черкесская республика (кчр)
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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карачаево-черкесская республика (кчр), конституция рф, политика

В Карачаево-Черкесии 84,80% избирателей поддержали поправки к Конституции

09:58 02.07.2020 (обновлено: 10:06 02.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК России
ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. За поправки к Конституции РФ в Карачаево-Черкесии проголосовали 84,80% избирателей, против - 15,01%, сообщает избирком региона по итогам обработки 100% протоколов.
"В Карачаево-Черкесии подведены итоги общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Поддержали поправки 211 163 человека или 84,80%, проголосовали против 37 367 человек или 15,01%", - говорится в сообщении избиркома.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
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Отмечается, что в голосовании приняли участие 249 013 человек, таким образом, явка составила 84,22%.
Жалоб в избирательную комиссию КЧР и во все нижестоящие комиссии не поступало, подчеркнули в избиркоме.
"Утром 2 июля избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики на своем заседании утвердила протокол об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на территории Карачаево-Черкесии", - добавлено в сообщении.
Конституция Российской Федерации
1 июля, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Конституция РФПолитика
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