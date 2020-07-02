В Карачаево-Черкесии 84,80% избирателей поддержали поправки к Конституции

ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. За поправки к Конституции РФ в За поправки к Конституции РФ в Карачаево-Черкесии проголосовали 84,80% избирателей, против - 15,01%, сообщает избирком региона по итогам обработки 100% протоколов.

"В Карачаево-Черкесии подведены итоги общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации . Поддержали поправки 211 163 человека или 84,80%, проголосовали против 37 367 человек или 15,01%", - говорится в сообщении избиркома.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 249 013 человек, таким образом, явка составила 84,22%.

Жалоб в избирательную комиссию КЧР и во все нижестоящие комиссии не поступало, подчеркнули в избиркоме.

"Утром 2 июля избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики на своем заседании утвердила протокол об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на территории Карачаево-Черкесии", - добавлено в сообщении.