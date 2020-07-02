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ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции
Центризбирком обработал все протоколы: за поправки в Конституцию России выступили 77,92 процента проголосовавших, против — 21,27. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:44
конституция рф
цик рф
голосование
политика
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Нет не знают. Уровень жизни в России выше только чем на Украине, некоторых постсоветских республик и ряда стран Африки. Путин запорол экономику. Даже индонезийцы слезшие с пальм 50 лет назад уже впереди.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763616_0:135:3164:1915_1400x0_80_0_0_d2687ff7db3bb14bb160b7b340f8cfb4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, цик рф, голосование, политика

ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции

09:57 02.07.2020 (обновлено: 16:44 02.07.2020)
32387
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России/ Голосование по поправкам в Конституцию РФ в госпиталях COVID-19
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России/ Голосование по поправкам в Конституцию РФ в госпиталях COVID-19
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Центризбирком обработал все протоколы: за поправки в Конституцию России выступили 77,92 процента проголосовавших, против — 21,27.
Явка составила 67,97 процента. Жалоб на серьезные нарушения не поступало.
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
1 июля, 08:00
Россия голосует за свое будущее
46204513533754607
Обсудить 780
Конституция РФЦИК РФГолосованиеПолитика
Популярные комментарии
Нет не знают. Уровень жизни в России выше только чем на Украине, некоторых постсоветских республик и ряда стран Африки. Путин запорол экономику. Даже индонезийцы слезшие с пальм 50 лет назад уже впереди.
2 июля, 10:39
Дмитрий Кошников
954731123131
Завершена бесполезная многозатратная работа с заранее известным результатом)
2 июля, 10:59
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