https://ria.ru/20200702/1573772671.html
ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции
Центризбирком обработал все протоколы: за поправки в Конституцию России выступили 77,92 процента проголосовавших, против — 21,27. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:57
2020-07-02T16:44
конституция рф
цик рф
голосование
политика
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763616_0:135:3164:1915_1400x0_80_0_0_d2687ff7db3bb14bb160b7b340f8cfb4.jpg
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
Дмитрий Кошников
Нет не знают. Уровень жизни в России выше только чем на Украине, некоторых постсоветских республик и ряда стран Африки. Путин запорол экономику. Даже индонезийцы слезшие с пальм 50 лет назад уже впереди.
9715
Антивирус
Завершена бесполезная многозатратная работа с заранее известным результатом)
8101
780
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763616_0:135:3164:1915_1400x0_80_0_0_d2687ff7db3bb14bb160b7b340f8cfb4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, цик рф, голосование, политика