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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573772545.html
Поправки в Конституцию одобрили почти 78% россиян
ЦИК подвел итоги голосования по поправкам к Конституции по результатам обработки всех 100 процентов протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:30
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, конституция рф, цик рф, политика

Поправки в Конституцию одобрили почти 78% россиян

09:52 02.07.2020 (обновлено: 11:30 02.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИздание Конституции РФ с новыми поправками
Издание Конституции РФ с новыми поправками
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Издание Конституции РФ с новыми поправками. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ЦИК подвел итоги голосования по поправкам к Конституции по результатам обработки всех 100 процентов протоколов.
Так, по данным Центризбиркома, поправки одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента.
Явка в целом по стране, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила 65 процентов.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Первоначально его назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса, а с учетом сложной эпидемиологической обстановки решили проводить в течение целой недели.
Поправки к Конституции посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
Конституция Российской Федерации
1 июля, 02:40
История Конституции Российской Федерации
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинКонституция РФЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
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2 июля, 09:55
Ржик Западэнскый
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2 июля, 09:55
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