https://ria.ru/20200702/1573772545.html
Поправки в Конституцию одобрили почти 78% россиян
ЦИК подвел итоги голосования по поправкам к Конституции по результатам обработки всех 100 процентов протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:52
2020-07-02T11:30
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573076246_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_af12251bbaa5328ab534640b3366e5dd.jpg
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
Ржик Западэнскый
Подрывом либеральных пуканов удовлетворён!☝🏽
266
Егор Панкратов
С обнулением вас граждане! Да здравствует В.В. Путин!!!
189
167
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573076246_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_af12251bbaa5328ab534640b3366e5dd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573076246_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_48cda741d7ed260cdd5c5231ea3dde85.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573076246_558:0:2606:2048_1400x0_80_0_0_04830758b393ee78e9a9f5eba75f1b9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, конституция рф, цик рф, политика
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ЦИК
подвел итоги голосования по поправкам к Конституции по результатам обработки всех 100 процентов протоколов.
Так, по данным Центризбиркома, поправки одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента.
Явка в целом по стране, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила 65 процентов.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Первоначально его назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса, а с учетом сложной эпидемиологической обстановки решили проводить в течение целой недели.
Поправки к Конституции посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.