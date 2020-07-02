В ДНР сообщили о возобновлении автобусных маршрутов в РФ

"В соответствии с указом главы ДНР, которым установлено, что выезд за пределы территории республики разрешен в Российскую Федерацию, возобновляется движение рейсовых автобусов международного сообщения в города Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы минтранса ДНР.