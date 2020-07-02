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В ДНР сообщили о возобновлении автобусных маршрутов в РФ
Самопровозглашенная Донецкая народная республика возобновила автобусные маршруты в Россию в связи со снятием ограничений на выезд из ДНР, сообщили в четверг в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:51
донецкая народная республика
денис пушилин
михаил мишустин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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донецкая народная республика, денис пушилин, михаил мишустин

В ДНР сообщили о возобновлении автобусных маршрутов в РФ

09:51 02.07.2020
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© Фото : из личного архива Юрия НикитинаАвтобусный парк
Автобусный парк
© Фото : из личного архива Юрия Никитина
Автобусный парк . Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика возобновила автобусные маршруты в Россию в связи со снятием ограничений на выезд из ДНР, сообщили в четверг в пресс-службе минтранса республики.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина был ограничен выезд за пределы республики. С 1 июля ограничения на выезд в РФ были сняты.
"В соответствии с указом главы ДНР, которым установлено, что выезд за пределы территории республики разрешен в Российскую Федерацию, возобновляется движение рейсовых автобусов международного сообщения в города Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы минтранса ДНР.
Украинские военные
1 июля, 10:39
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили более 30 мин по территории республики
В ведомстве отметили, что все автобусы в обязательном порядке проходят регулярную санитарную обработку.
Правительство РФ в марте в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции ограничило въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее жителям ДНР и ЛНР въезд в Россию.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМихаил Мишустин
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