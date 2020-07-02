В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Двухлетняя девочка оказалась среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Двухлетняя девочка оказалась среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число больных выросло до 4772, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 44 новых случая COVID-19.

"Из них: 17 мужчин, 26 женщин, 1 ребёнок (девочка 2 лет). Возраст взрослых от 21 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4816, из них 1679 без клинических проявлений.

Выздоровели 3115 пациентов, из них 1489 выписаны из стационара, 1626 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 23 человека.

На госпитализации в настоящий момент находятся 411 человек, из них диагноз "пневмония" у 319 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3056 человек, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1267.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.