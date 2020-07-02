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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573772289.html
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двухлетняя девочка оказалась среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных выросло до 4772, сообщила администрация региона. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

09:45 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Двухлетняя девочка оказалась среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных выросло до 4772, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 44 новых случая COVID-19.
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"Из них: 17 мужчин, 26 женщин, 1 ребёнок (девочка 2 лет). Возраст взрослых от 21 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4816, из них 1679 без клинических проявлений.
Выздоровели 3115 пациентов, из них 1489 выписаны из стационара, 1626 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 23 человека.
На госпитализации в настоящий момент находятся 411 человек, из них диагноз "пневмония" у 319 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3056 человек, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1267.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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