https://ria.ru/20200702/1573772176.html
На Кубани поправки в Конституцию поддержали 88,92% избирателей
Изменения в Конституцию РФ поддержали 88,92% избирателей Кубани, против высказались 10,57%, обработаны все протоколы, сообщила избирательная комиссия... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:43
2020-07-02T09:43
владимир путин
москва
нижегородская область
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
краснодарский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763456_0:204:2913:1843_1400x0_80_0_0_dc55f6d7b4fffecc9dcf7f949ce26e74.jpg
https://ria.ru/20200701/1573758476.html
москва
нижегородская область
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763456_0:204:2913:1843_1400x0_80_0_0_dc55f6d7b4fffecc9dcf7f949ce26e74.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763456_135:0:2866:2048_1400x0_80_0_0_bfe99ffb3dbcd64d480b9757a8f157c5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763456_476:0:2524:2048_1400x0_80_0_0_28c265773aa3be161505c05a5de3f527.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, нижегородская область, конституция рф, краснодарский край, политика