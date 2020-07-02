В Адыгее поправки в Конституцию поддержали 84,55% избирателей

КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Изменения в Конституцию РФ поддержали 84,55% избирателей Адыгеи, против высказались 14,66%, обработаны все протоколы, сообщает центральная избирательная комиссия республики.

"Завершен (подсчет голосов – ред.), уже постановление приняли… "За" проголосовало 84,55%, "против" – 14,66%", - сообщили агентству избиркоме.

Явка на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в Адыгее составила 74,31%. В выборах депутатов Государственной Думы РФ 18 сентября 2016 года в республике приняли участие 53,87% от общего числа внесенных в списки избирателей.