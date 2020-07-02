В Адыгее поправки в Конституцию поддержали 84,55% избирателей

КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Изменения в Конституцию РФ поддержали 84,55% избирателей Адыгеи, против высказались 14,66%, обработаны все протоколы, сообщает центральная избирательная комиссия республики.
"Завершен (подсчет голосов – ред.), уже постановление приняли… "За" проголосовало 84,55%, "против" – 14,66%", - сообщили агентству избиркоме.
По данным комиссии, в голосовании приняли участие 81,98% избирателей.
Явка на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в Адыгее составила 74,31%. В выборах депутатов Государственной Думы РФ 18 сентября 2016 года в республике приняли участие 53,87% от общего числа внесенных в списки избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.