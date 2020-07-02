В Крыму поправки в Конституцию поддержали 90,07% избирателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ в Крыму поддержали 90,07% избирателей, принявших участие в голосовании, против высказались 9,08%, обработано 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в крымском избиркоме.