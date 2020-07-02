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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573772130.html
В Крыму поправки в Конституцию поддержали 90,07% избирателей
Поправки в Конституцию РФ в Крыму поддержали 90,07% избирателей, принявших участие в голосовании, против высказались 9,08%, обработано 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:45
владимир путин
москва
нижегородская область
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
республика крым
политика
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москва
нижегородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615610_0:217:3077:1948_1400x0_80_0_0_944946506e50e3af33e8316e6ffb8eeb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, москва, нижегородская область, конституция рф, республика крым, политика

В Крыму поправки в Конституцию поддержали 90,07% избирателей

09:45 02.07.2020
245
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Избирательный участок
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ в Крыму поддержали 90,07% избирателей, принявших участие в голосовании, против высказались 9,08%, обработано 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в крымском избиркоме.
"Поддержали 90,07% избирателей, принявших участие в голосовании, против – 9,08%", - сказали в избиркоме. Явка составила 81,75%.
Утверждение итогов голосования состоится в четверг на заседании избиркома.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
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