https://ria.ru/20200702/1573772130.html
В Крыму поправки в Конституцию поддержали 90,07% избирателей
Поправки в Конституцию РФ в Крыму поддержали 90,07% избирателей, принявших участие в голосовании, против высказались 9,08%, обработано 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:45
2020-07-02T09:45
владимир путин
москва
нижегородская область
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
республика крым
политика
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https://ria.ru/20200701/1573758476.html
2
москва
нижегородская область
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, нижегородская область, конституция рф, республика крым, политика