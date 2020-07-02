На Ставрополье 84,85% избирателей поддержали а поправки к Конституции

"В голосовании приняли участие 1 539 011 человек, что составило 81,26% от включенных в списки участников голосования. Голоса участников голосования на территории Ставропольского края распределились следующим образом: "да" – 1 304 638 человек или 84,85%, "нет" – 213 467 человек или 13,88%", - говорится в сообщении.