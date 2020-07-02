На Ставрополье 84,85% избирателей поддержали а поправки к Конституции

ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ поддержали 84,85% избирателей Ставропольского края, против 13,88%, сообщает избирком региона после обработки 100% протоколов.
"В голосовании приняли участие 1 539 011 человек, что составило 81,26% от включенных в списки участников голосования. Голоса участников голосования на территории Ставропольского края распределились следующим образом: "да" – 1 304 638 человек или 84,85%, "нет" – 213 467 человек или 13,88%", - говорится в сообщении.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.