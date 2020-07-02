Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573772048.html
На Ставрополье 84,85% избирателей поддержали а поправки к Конституции
Поправки к Конституции РФ поддержали 84,85% избирателей Ставропольского края, против 13,88%, сообщает избирком региона после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:53
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
ставропольский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_0:0:3473:1954_1400x0_80_0_0_0a6899088f7926ac36c648cbc22fcc5b.jpg
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
ставропольский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_0:0:3473:1954_1400x0_80_0_0_0a6899088f7926ac36c648cbc22fcc5b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_742:0:3473:2048_1400x0_80_0_0_eaec6389e10e8a7e3e996596863a6141.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745850_1425:0:3473:2048_1400x0_80_0_0_c9bbc8a1a0f32feb7d01f08c785b75e1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, ставропольский край, политика

На Ставрополье 84,85% избирателей поддержали а поправки к Конституции

09:40 02.07.2020 (обновлено: 09:53 02.07.2020)
114
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ поддержали 84,85% избирателей Ставропольского края, против 13,88%, сообщает избирком региона после обработки 100% протоколов.
"В голосовании приняли участие 1 539 011 человек, что составило 81,26% от включенных в списки участников голосования. Голоса участников голосования на территории Ставропольского края распределились следующим образом: "да" – 1 304 638 человек или 84,85%, "нет" – 213 467 человек или 13,88%", - говорится в сообщении.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
400001
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСтавропольский крайПолитика
Рекомендуем
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Ленинградской области 79,38% жителей поддержали поправки к Конституции
Работа информационного центра ЦИК России
В Тульской области 83,09% избирателей поддержали поправки к Конституции
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Ульяновской области поправки поддержали 71,16% избирателей
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
На Кубани поправки в Конституцию поддержали 88,92% избирателей
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
В Адыгее поправки в Конституцию поддержали 84,55% избирателей
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В центре "Вороновское" лечится 131 пациент с коронавирусом
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Липецкой области 78,56% избирателей поддержали поправки к Конституции
Избирательный участок
В Крыму поправки в Конституцию поддержали 90,07% избирателей
Издание Конституции РФ с новыми поправками
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Ивановской области поправки к Конституции поддержали 76,23% избирателей
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Информцентр ЦИК в Москве открылся после дезинфекции
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Дагестане 89,19% избирателей поддержали поправки к Конституции
Работа информационного центра ЦИК России
В Карачаево-Черкесии 84,80% избирателей поддержали поправки к Конституции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
В Нижегородской области 79,31% жителей поддержали поправки в Конституцию
Медик у машины скорой помощи
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
Лента новостейМолния