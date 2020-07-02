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В центре "Вороновское" лечится 131 пациент с коронавирусом
Более 130 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:36
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В центре "Вороновское" лечится 131 пациент с коронавирусом

09:36 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 130 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 2 июля состоит на лечении 131 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 129, подтверждённых с COVID – 131, с кислородной поддержкой – 84, на ИВЛ – 4", - написал он в Facebook.
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Он добавил, что за сутки поступили четыре пациента.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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