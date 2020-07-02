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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573771717.html
В России провели более 20 миллионов тестов на коронавирус
Более 20 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 286 тысяч... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 20 миллионов тестов на коронавирус

09:31 02.07.2020
221
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 20 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 286 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 20 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 286 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За сутки в стране проведено 316 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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