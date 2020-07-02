https://ria.ru/20200702/1573771546.html
В Ульяновской области поправки поддержали 71,16% избирателей
Поправки к конституции в Ульяновской области по итогам обработки 100% протоколов поддержали более 71% избирателей, против высказались свыше 27%, сообщили РИА... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:28
2020-07-02T09:28
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
ульяновская область
нижегородская область
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, москва, ульяновская область, нижегородская область, политика