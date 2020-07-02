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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573771546.html
В Ульяновской области поправки поддержали 71,16% избирателей
Поправки к конституции в Ульяновской области по итогам обработки 100% протоколов поддержали более 71% избирателей, против высказались свыше 27%, сообщили РИА... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:28
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
ульяновская область
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, владимир путин, москва, ульяновская область, нижегородская область, политика

В Ульяновской области поправки поддержали 71,16% избирателей

09:28 02.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
САМАРА, 2 июл – РИА Новости. Поправки к конституции в Ульяновской области по итогам обработки 100% протоколов поддержали более 71% избирателей, против высказались свыше 27%, сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома региона.
"После обработки 100% за проголосовали 71,16%, против – 27,85%", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что явка на голосовании в Ульяновской области составила 54,24%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Конституция Российской Федерации
1 июля, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваУльяновская областьНижегородская областьПолитика
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