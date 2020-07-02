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В Приморье из-за халатности чиновников возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации Артема Приморского края, которые не расселили жильцов 44 аварийных... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:26
следственный комитет россии (ск рф)
артем
приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), артем, приморский край

В Приморье из-за халатности чиновников возбудили дело

09:26 02.07.2020
1001
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Сотрудник следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации Артема Приморского края, которые не расселили жильцов 44 аварийных домов, сообщает региональное управление СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц администрации Артемовского городского округа, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2008 года по 2019 год 44 многоквартирных жилых дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Дома были непригодны для проживания.
"Между тем, до настоящего времени должностные лица местной администрации каких-либо мер по переселению граждан не приняли. Кроме того, также не принято соответствующее решение о признании домов аварийными и подлежащими сносу. Таким образом, права граждан на жилище, закрепленные Конституцией РФ, были нарушены", - сообщает следствие.
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Следственный комитет России (СК РФ)АртемПриморский край
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