В Приморье из-за халатности чиновников возбудили дело

"Между тем, до настоящего времени должностные лица местной администрации каких-либо мер по переселению граждан не приняли. Кроме того, также не принято соответствующее решение о признании домов аварийными и подлежащими сносу. Таким образом, права граждан на жилище, закрепленные Конституцией РФ, были нарушены", - сообщает следствие.