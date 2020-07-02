https://ria.ru/20200702/1573771370.html
В Ивановской области поправки к Конституции поддержали 76,23% избирателей
Поправки в Конституцию РФ поддержали 76,23% жителей Ивановской области, против высказались 23,02%, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:26
2020-07-02T09:26
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
ивановская область
нижегородская область
политика
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https://ria.ru/20200701/1573757827.html
1
москва
ивановская область
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, москва, ивановская область, нижегородская область, политика