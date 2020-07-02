https://ria.ru/20200702/1573771149.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,9 тысячи
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области возросло на 154, общее число превысило 7,9 тысячи, сообщает правительство... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:19
2020-07-02T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://ria.ru/20200701/1573739311.html
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости.
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области
возросло на 154, общее число превысило 7,9 тысячи, сообщает правительство региона.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
"В четверг, 2 июля, официально подтверждено заражение 154 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 7908 человек. Выздоровели 4326 пациентов. Умерли 47 человек.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.