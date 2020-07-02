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Распространение нового коронавируса
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В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,9 тысячи
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области возросло на 154, общее число превысило 7,9 тысячи, сообщает правительство... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, воронежская область, общество

В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,9 тысячи

09:19 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области возросло на 154, общее число превысило 7,9 тысячи, сообщает правительство региона.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
"В четверг, 2 июля, официально подтверждено заражение 154 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 7908 человек. Выздоровели 4326 пациентов. Умерли 47 человек.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Воронеж
1 июля, 14:47Распространение нового коронавируса
В Воронежской области отменили ряд ограничений по COVID-19
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВоронежская областьОбщество
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