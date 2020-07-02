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В Подмосковье за сутки 750 человек вылечились от COVID-19
Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье выросло на 750, до 36,8 тысячи, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье за сутки 750 человек вылечились от COVID-19

09:18 02.07.2020
167
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории ФМБА в Химках
Медицинский работник на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье выросло на 750, до 36,8 тысячи, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 Московской области.
"В Московской области ещё 750 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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