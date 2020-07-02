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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573771049.html
В Нижегородской области 79,31% жителей поддержали поправки в Конституцию
За поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 79,31% жителей Нижегородской области, против – 20,16%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:20
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
нижегородская область
политика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, нижегородская область, политика

В Нижегородской области 79,31% жителей поддержали поправки в Конституцию

09:15 02.07.2020 (обновлено: 09:20 02.07.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл – РИА Новости. За поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 79,31% жителей Нижегородской области, против – 20,16%, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе правительства региона.
"Предварительные результаты голосования по поправкам к конституции в Нижегородской области: за поправки проголосовало 79,31%, против – 20,16%", - заявили в пресс-службе правительства региона, подтвердив данные, опубликованные на сайте ЦИК России, и уточнив, что это данные по результатам обработки 100% голосов.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФНижегородская областьПолитика
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