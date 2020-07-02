В Нижегородской области 79,31% жителей поддержали поправки в Конституцию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл – РИА Новости. За поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 79,31% жителей Нижегородской области, против – 20,16%, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе правительства региона.
"Предварительные результаты голосования по поправкам к конституции в Нижегородской области: за поправки проголосовало 79,31%, против – 20,16%", - заявили в пресс-службе правительства региона, подтвердив данные, опубликованные на сайте ЦИК России, и уточнив, что это данные по результатам обработки 100% голосов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.