В Татарстане 82,81% избирателей поддержали поправки к Конституции

Согласно предварительным данным ГАС "Выборы", опубликованным на сайте ЦИК республики, за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали более 1,94 миллиона жителей Татарстана (82,81% от внесённых в список для голосования), против высказались около 389,8 тысячи избирателей республики (16,61%).