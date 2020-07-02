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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573770981.html
В Татарстане 82,81% избирателей поддержали поправки к Конституции
Поправки в Конституцию РФ поддержали 82,81% проголосовавших жителей Татарстана, против высказались 16,61% избирателей, сообщается на сайте ЦИК Татарстана после... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:19
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
республика татарстан (татарстан)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, республика татарстан (татарстан), политика

В Татарстане 82,81% избирателей поддержали поправки к Конституции

09:13 02.07.2020 (обновлено: 09:19 02.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина на избирательном участке №42 в Казани во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Женщина на избирательном участке №42 в Казани во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Женщина на избирательном участке №42 в Казани во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
КАЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ поддержали 82,81% проголосовавших жителей Татарстана, против высказались 16,61% избирателей, сообщается на сайте ЦИК Татарстана после обработки 100% протоколов.
Согласно предварительным данным ГАС "Выборы", опубликованным на сайте ЦИК республики, за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали более 1,94 миллиона жителей Татарстана (82,81% от внесённых в список для голосования), против высказались около 389,8 тысячи избирателей республики (16,61%).
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Ранее глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщал, что явка до основного дня голосования составила в республике 69,85%, а на 18.00 среды она фиксировалась на уровне 78,11%. По его словам, активное голосование избирателей Татарстана – устойчивая традиция общественно-политической жизни республики.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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