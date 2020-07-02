В Татарстане 82,81% избирателей поддержали поправки к Конституции

КАЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ поддержали 82,81% проголосовавших жителей Татарстана, против высказались 16,61% избирателей, сообщается на сайте ЦИК Татарстана после обработки 100% протоколов.
Согласно предварительным данным ГАС "Выборы", опубликованным на сайте ЦИК республики, за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали более 1,94 миллиона жителей Татарстана (82,81% от внесённых в список для голосования), против высказались около 389,8 тысячи избирателей республики (16,61%).
Ранее глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщал, что явка до основного дня голосования составила в республике 69,85%, а на 18.00 среды она фиксировалась на уровне 78,11%. По его словам, активное голосование избирателей Татарстана – устойчивая традиция общественно-политической жизни республики.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.