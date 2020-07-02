Московские врачи вылечили от коронавируса более 153 тысячи человек

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ещё 1055 пациентов вылечились в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, таким образом количество выздоровевших превысило 153 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1055 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 153248", - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
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