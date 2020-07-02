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Московские врачи вылечили от коронавируса более 153 тысячи человек
Ещё 1055 пациентов вылечились в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, таким образом количество выздоровевших превысило 153 тысячи... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва

Московские врачи вылечили от коронавируса более 153 тысячи человек

09:10 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ещё 1055 пациентов вылечились в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, таким образом количество выздоровевших превысило 153 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1055 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 153248", - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМосква
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