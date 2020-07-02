Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573770923.html
В Мьянме не менее 50 человек погибли при сходе оползня
По меньшей мере 50 человек погибли в результате схода оползня в районе добычи нефрита в Мьянме, многие пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:11
мьянма
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573770649_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_e3a77b52c05dc1367b914757f42eae67.jpg
https://ria.ru/20200629/1573642528.html
мьянма
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573770649_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_e3a77b52c05dc1367b914757f42eae67.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573770649_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_6d051c68644caa26201b5bf26ac99ae4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573770649_307:0:2355:2048_1400x0_80_0_0_23860af4996d30e5ed7e00e1608e1956.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мьянма, в мире

В Мьянме не менее 50 человек погибли при сходе оползня

09:10 02.07.2020 (обновлено: 09:11 02.07.2020)
508
© AFP 2020 / Sai Aung Main Машина скорой помощи в Мьянме
Машина скорой помощи в Мьянме
© AFP 2020 / Sai Aung Main
Машина скорой помощи в Мьянме. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. По меньшей мере 50 человек погибли в результате схода оползня в районе добычи нефрита в Мьянме, многие пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Как сообщили в местном управлении пожарной службы, оползень сошел в четверг утром в районе поселения Хпакан в штате Качин на севере страны. Причиной схода стали сильные ливни.
По словам представителя местной администрации, на данный момент на месте происшествия были найдены тела 50 человек.
Демократическая республика Конго
29 июня, 17:38
В ДР Конго десять человек погибли из-за схода оползня
000300
Обсудить 0
МьянмаВ мире
Рекомендуем
Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе вдоль прибрежной линии и реки Баксан
В КБР около 200 человек ищут упавших в реку на машине людей
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов
Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней
В посольстве в Австрии 39,36% россиян поддержали поправки в Конституцию
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация
Ученые разработают способы изучения ионосферы Земли с помощью ГЛОНАСС
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Сотрудник МЧС России
В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
Нашивки сотрудников МЧС России
В Кабардино-Балкарии нашли тела двух сорвавшихся в реку на автомобиле
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Московские врачи вылечили от коронавируса более 153 тысячи человек
Скорая помощь в Турции
В Турции затонула лодка с мигрантами
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине число случаев COVID-19 достигло 45 887
Последствия ДТП с участием грузового автомобиля в Московской области
В Подмосковье из-за ДТП с двумя грузовиками разлилась щелочь
Сотрудник автоинспекции дежурит на одной из улиц в Алма-Ате
Казахстан вводит двухнедельный карантин
Женщина на избирательном участке №42 в Казани во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
В Татарстане 82,81% избирателей поддержали поправки к Конституции
Евгений Примаков
В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Примакова
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В посольстве в Молдавии 92% россиян поддержали поправки в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
Лента новостейМолния