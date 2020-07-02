https://ria.ru/20200702/1573770845.html
Ученые разработают способы изучения ионосферы Земли с помощью ГЛОНАСС
Ученые Самарского университета и Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Белоруссии займутся разработкой способов изучения... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:09
2020-07-02T09:09
риа наука
россия
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университетская наука
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космос - риа наука
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, космос - риа наука, белоруссия
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ученые Самарского университета и Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Белоруссии займутся разработкой способов изучения ионосферы Земли с помощью наноспутников и сигналов глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского университета.
Ионосфера — это насыщенный заряженными частицами верхний слой земной атмосферы. Концентрация частиц зависит от активности Солнца. Она влияет на распространение радиоволн и сказывается на работоспособности технических систем.
"Предполагается исследование волновых процессов и выявление локальных флуктуаций плотности электронной концентрации, что позволит расширить знания о механизмах процессов, происходящих в ионосфере. Это первый совместный проект представителей научных сообществ России и Белоруссии, который будет реализован в Самарском университете", — рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований, доктор технических наук, профессор Самарского университета Игорь Белоконов.
Решение этой задачи, отметили в университете, важно для прогнозирования возможных перебоев в работе систем радиосвязи, а также корректировки ошибок и повышения точности систем позиционирования на Земле. Кроме того, понимание природы физических процессов, происходящих в ионосфере, открывает возможности для создания новых перспективных технологий передачи информации.