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Ученые разработают способы изучения ионосферы Земли с помощью ГЛОНАСС
Ученые Самарского университета и Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Белоруссии займутся разработкой способов изучения... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:09
риа наука
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россия, самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, космос - риа наука, белоруссия

Ученые разработают способы изучения ионосферы Земли с помощью ГЛОНАСС

09:09 02.07.2020
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© Depositphotos / kevron2002Восход Солнца из космоса. Иллюстрация
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация
© Depositphotos / kevron2002
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ученые Самарского университета и Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Белоруссии займутся разработкой способов изучения ионосферы Земли с помощью наноспутников и сигналов глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского университета.
Ионосфера — это насыщенный заряженными частицами верхний слой земной атмосферы. Концентрация частиц зависит от активности Солнца. Она влияет на распространение радиоволн и сказывается на работоспособности технических систем.
"Предполагается исследование волновых процессов и выявление локальных флуктуаций плотности электронной концентрации, что позволит расширить знания о механизмах процессов, происходящих в ионосфере. Это первый совместный проект представителей научных сообществ России и Белоруссии, который будет реализован в Самарском университете", — рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований, доктор технических наук, профессор Самарского университета Игорь Белоконов.
Решение этой задачи, отметили в университете, важно для прогнозирования возможных перебоев в работе систем радиосвязи, а также корректировки ошибок и повышения точности систем позиционирования на Земле. Кроме того, понимание природы физических процессов, происходящих в ионосфере, открывает возможности для создания новых перспективных технологий передачи информации.
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РИА НаукаРоссияСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаКосмос - РИА НаукаБелоруссия
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