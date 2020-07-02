https://ria.ru/20200702/1573770816.html
В посольстве в Австрии 39,36% россиян поддержали поправки в Конституцию
На избирательном участке в посольстве России в Австрии большинство граждан проголосовали против внесения поправок в Конституцию, поправки поддержали более 39%,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:09
2020-07-02T09:09
голосование по поправкам в конституцию
россия
дмитрий любинский
конституция рф
австрия
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573752985.html
4
россия
австрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий любинский, конституция рф, австрия, в мире