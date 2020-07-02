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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573770816.html
В посольстве в Австрии 39,36% россиян поддержали поправки в Конституцию
На избирательном участке в посольстве России в Австрии большинство граждан проголосовали против внесения поправок в Конституцию, поправки поддержали более 39%,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:09
голосование по поправкам в конституцию
россия
дмитрий любинский
конституция рф
австрия
в мире
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2020
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573752633_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_74b20e83fe18dc5ba48d2cb9c66dcc6f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий любинский, конституция рф, австрия, в мире

В посольстве в Австрии 39,36% россиян поддержали поправки в Конституцию

09:09 02.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлен избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней
Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней. Архивное фото
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. На избирательном участке в посольстве России в Австрии большинство граждан проголосовали против внесения поправок в Конституцию, поправки поддержали более 39%, сообщил посол России Дмитрий Любинский.
По итогам голосования, прошедшего 1 июля с 8.00 до 20.00 (с 9.00 до 21.00 мск), в нем принял участие 1251 гражданин Российской Федерации.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
"За внесение предложенных изменений в Конституцию Российской Федерации подано 492 голоса (39,36%), против - 754 голоса (60,32%)", - написал посол в Facebook.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияДмитрий ЛюбинскийКонституция РФАвстрияВ мире
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