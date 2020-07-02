На Украине число случаев COVID-19 достигло 45 887

По состоянию на 2 июля в стране выявлено 45 887 случаев инфицирования COVID-19, из них 889 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 185 человек, из них 12 за последние сутки. Всего выздоровели 20 053 человека, из них 505 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.