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Распространение нового коронавируса
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На Украине число случаев COVID-19 достигло 45 887
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине выросло за минувшие сутки на 889, до 45 887, сообщает в четверг система мониторинга... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:09
максим степанов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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максим степанов, львовская область, киев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 достигло 45 887

09:05 02.07.2020 (обновлено: 10:09 02.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине выросло за минувшие сутки на 889, до 45 887, сообщает в четверг система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
По состоянию на 2 июля в стране выявлено 45 887 случаев инфицирования COVID-19, из них 889 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 185 человек, из них 12 за последние сутки. Всего выздоровели 20 053 человека, из них 505 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
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Министр здравоохранении Украины Максим Степанов сообщил, что за время пандемии коронавирусом заболели 7 257 детей и 12 449 медработников. "За минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 889 человек, из них - 38 детей и 63 медицинских работника", - сказал Степанов на брифинге в четверг.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 152, Киеве – 104 и Ровенской области – 93.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановЛьвовская областьКиевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
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