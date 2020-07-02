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В Тверской области 71,87% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,87% жителей Тверской области, против высказались 27,21% избирателей, сообщает облизбирком по итогам обработки 100%... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:05
2020-07-02T09:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
тверская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744259_0:271:3160:2048_1400x0_80_0_0_7003722e69b6baee21f899e285afa013.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, тверская область, политика
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости.
Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,87% жителей Тверской области
, против высказались 27,21% избирателей, сообщает облизбирком по итогам обработки 100% протоколов.
"В голосовании приняли участие 54,94% жителей региона (571 390 человек из 1 039 944, включённых в списки участников голосования). Из них "за" поправки в Конституцию РФ проголосовали 71,87%, "нет" – 27,21%", - говорится в сообщении.
По данным избиркома, лидером по явке стал Андреапольский муниципальный округ, где проголосовали 90,91% избирателей.
"Активнее всего за поправки голосовали в Андреапольском и Оленинском муниципальных округах (88,3% и 87,31%), Рамешковском и Старицком районах (83,52% и 82,43%), Западнодвинском муниципальном округе (82,18%), Сандовском районе (80,15%)", - сообщает избирком области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы
и Нижегородской области
. Оно проходило с 25 по 30 июня.