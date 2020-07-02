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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Тверской области 71,87% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,87% жителей Тверской области, против высказались 27,21% избирателей, сообщает облизбирком по итогам обработки 100%... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
тверская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, тверская область, политика

В Тверской области 71,87% избирателей поддержали поправки в Конституцию

09:05 02.07.2020 (обновлено: 09:10 02.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,87% жителей Тверской области, против высказались 27,21% избирателей, сообщает облизбирком по итогам обработки 100% протоколов.
"В голосовании приняли участие 54,94% жителей региона (571 390 человек из 1 039 944, включённых в списки участников голосования). Из них "за" поправки в Конституцию РФ проголосовали 71,87%, "нет" – 27,21%", - говорится в сообщении.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
По данным избиркома, лидером по явке стал Андреапольский муниципальный округ, где проголосовали 90,91% избирателей.
"Активнее всего за поправки голосовали в Андреапольском и Оленинском муниципальных округах (88,3% и 87,31%), Рамешковском и Старицком районах (83,52% и 82,43%), Западнодвинском муниципальном округе (82,18%), Сандовском районе (80,15%)", - сообщает избирком области.
Конституция Российской Федерации
1 июля, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФТверская областьПолитика
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