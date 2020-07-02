В Тверской области 71,87% избирателей поддержали поправки в Конституцию

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,87% жителей Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,87% жителей Тверской области , против высказались 27,21% избирателей, сообщает облизбирком по итогам обработки 100% протоколов.

"В голосовании приняли участие 54,94% жителей региона (571 390 человек из 1 039 944, включённых в списки участников голосования). Из них "за" поправки в Конституцию РФ проголосовали 71,87%, "нет" – 27,21%", - говорится в сообщении.

По данным избиркома, лидером по явке стал Андреапольский муниципальный округ, где проголосовали 90,91% избирателей.

"Активнее всего за поправки голосовали в Андреапольском и Оленинском муниципальных округах (88,3% и 87,31%), Рамешковском и Старицком районах (83,52% и 82,43%), Западнодвинском муниципальном округе (82,18%), Сандовском районе (80,15%)", - сообщает избирком области.