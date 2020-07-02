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В Калифорнии вводят ограничения на работу ресторанов и кино из-за COVID
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом постановил из-за уровня распространения коронавирусной инфекции закрыть внутренние помещения ресторанов, кино, зоопарков и... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
калифорния
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, калифорния, сан-франциско

В Калифорнии вводят ограничения на работу ресторанов и кино из-за COVID

09:03 02.07.2020
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© AP Photo / Eric GayСотрудник ресторана возле таблички "Теперь открыто" в Сан-Антонио
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
© AP Photo / Eric Gay
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом постановил из-за уровня распространения коронавирусной инфекции закрыть внутренние помещения ресторанов, кино, зоопарков и музеев в ряде округов, где проживает около 70% населения штата.
"COVID-19 продолжает распространяться пугающими темпами. С настоящего момента 19 округов должны прекратить работу внутренних помещений в следующих отраслях: ресторанах, винодельнях, кинотеатрах, семейно-досуговых центрах, зоопарках, музеях, салонах для игры в карты. Бары должны полностью прекратить работу", - написал губернатор в своем Twitter-аккаунте.
Кроме того, Ньюсом рекомендовал жителям штата избегать случаев скопления людей, носить маски и соблюдать дистанцию. По его словам, на выходных, когда страна будет праздновать День независимости, все места для стоянки автомобилей на государственных пляжах в южной части штата и в районе залива Сан-Франциско будут закрыты.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКалифорнияСан-Франциско
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