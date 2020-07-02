В Калифорнии вводят ограничения на работу ресторанов и кино из-за COVID

Ранее в Калифорнии отмечались рекордные показатели заражения коронавирусной инфекцией за сутки. В понедельник в штате было выявлено 6367 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии в регионе коронавирус был обнаружен более чем у 220 тысяч человек, 5980 пациентов скончались. Ранее сообщалось, что не менее четырнадцати американских штатов на фоне роста заболеваемости коронавирусом решили повременить со смягчением ограничений в связи с COVID-19, приостановив или свернув соответствующие планы.