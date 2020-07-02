Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573770427.html
В Воронежской области поправки поддержали 80,07% избирателей
Поправки в Конституцию РФ поддержали 80,07% жителей Воронежской области, против высказались 19,18% избирателей, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:01
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
воронежская область
нижегородская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757673_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_f74099d4f223b4bbcfb8147b3ccf8b9a.jpg
https://ria.ru/20200701/1573761779.html
москва
воронежская область
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757673_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_f74099d4f223b4bbcfb8147b3ccf8b9a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757673_170:0:2899:2047_1400x0_80_0_0_3d47f27f869ef82c017082446344665a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757673_511:0:2558:2047_1400x0_80_0_0_f6b91124d0d36d77e2d4d9ba8a290300.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, москва, воронежская область, нижегородская область, политика

В Воронежской области поправки поддержали 80,07% избирателей

09:01 02.07.2020
233
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ поддержали 80,07% жителей Воронежской области, против высказались 19,18% избирателей, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Сергей Канищев.
"Явка составила 72,14%. "Да" - 80,07%, 19,18% - против", - сказал собеседник агентства.
В Воронежской области обработаны 100% протоколов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
1 июля, 23:53Голосование по поправкам в Конституцию
Москалькова рассказала о реакции молодежи на внедрение онлайн-голосования
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
500033
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваВоронежская областьНижегородская областьПолитика
Рекомендуем
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Тверской области 71,87% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
В Калифорнии вводят ограничения на работу ресторанов и кино из-за COVID
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Марий Эл поправки к Конституции поддержали 75,76% избирателей
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В Ненецком округе 44,42% избирателей поддержали поправки к Конституции
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине число случаев COVID-19 достигло 45 887
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Сеула во Владивосток
Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней
В посольстве в Австрии 39,36% россиян поддержали поправки в Конституцию
Женщина на избирательном участке №42 в Казани во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
В Татарстане 82,81% избирателей поддержали поправки к Конституции
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В инфекционной больнице №2 в Москве более ста человек лечатся от COVID-19
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
В Нижегородской области 79,31% жителей поддержали поправки в Конституцию
Работа информационного центра ЦИК России
Во Владимирской области 71,18% жителей поддержали поправки в Конституцию
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Московские врачи вылечили от коронавируса более 153 тысячи человек
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация
Ученые разработают способы изучения ионосферы Земли с помощью ГЛОНАСС
Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина
Депутат думы Екатеринбурга умерла в больнице для пациентов с COVID-19
Репродукция миниатюры Во княжении Великого князя Ивана Даниловича Калиты из рукописи Жизнь Сергия Радонежского
Как эпидемии повлияли на объединение Руси? Калитичи против чумы и Орды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
Лента новостейМолния