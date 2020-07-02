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Депутат думы Екатеринбурга умерла в больнице для пациентов с COVID-19
Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла в больнице, где лечат пациентов с COVID-19, но сведений о том, что у нее был коронавирус, пока нет,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
екатеринбург
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, екатеринбург

Депутат думы Екатеринбурга умерла в больнице для пациентов с COVID-19

09:00 02.07.2020 (обновлено: 11:19 02.07.2020)
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© Фото : Официальный портал ЕкатеринбургаДепутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина
Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина
© Фото : Официальный портал Екатеринбурга
Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла в больнице, где лечат пациентов с COVID-19, но сведений о том, что у нее был коронавирус, пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь думы Дмитрий Егоркин.
О том, что Дерягину госпитализировали в больницу № 6, писали ранее местные СМИ.

"Елена Дерягина скончалась. Подтверждения коронавируса нет, потому что у нее были проблемы с сердцем, она лежала в "сердечной" палате. У нее оторвался тромб, и поэтому скоропостижно она скончалась", — сказал собеседник агентства.

Елена Дерягина родилась в 1956 году. Она была депутатом Екатеринбургской городской думы четырех созывов, членом комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, состояла в комиссии по бюджету и экономической политике. Ее заявления нередко вызывали обсуждение в СМИ. Так, Дерягина предлагала отменить бесплатное питание для младших школьников, оставив лишь адресную помощь для детей-инвалидов и многодетных семей, а также выступала против того, чтобы студенты бесплатно ездили на общественном транспорте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕкатеринбург
Популярные комментарии
депутатская неприкосновенность в случае с короновирусом... не работает...
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игорь м
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Что нам с этого?! Пить надо меньше
2 июля, 09:13
Rom WWW
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