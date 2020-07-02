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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573770307.html
В Ненецком округе 44,42% избирателей поддержали поправки к Конституции
Поправки в конституцию России одобрили 44,42% жителей Ненецкого округа, против высказались чуть более 54,5%, следует из данных на сайте окружной избирательной... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:58
голосование по поправкам в конституцию
ненецкий автономный округ
конституция рф
владимир путин
заполярный район
нарьян-мар
политика
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ненецкий автономный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ненецкий автономный округ, конституция рф, владимир путин, заполярный район, нарьян-мар, политика

В Ненецком округе 44,42% избирателей поддержали поправки к Конституции

08:58 02.07.2020
1123
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Поправки в конституцию России одобрили 44,42% жителей Ненецкого округа, против высказались чуть более 54,5%, следует из данных на сайте окружной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.
Согласно данным, размещенным на сайте избиркома, за поправки проголосовали 44,42%, против – 54,57%.
Поправки в конституцию не поддержали более 60% жителей Нарьян-Мара (61,61%), за - 37,55%, в Заполярном районе 49,97% избирателей против, 48,9% - за.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
1 июля, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюНенецкий автономный округКонституция РФВладимир ПутинЗаполярный районНарьян-МарПолитика
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