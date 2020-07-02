В Ненецком округе 44,42% избирателей поддержали поправки к Конституции

МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Поправки в конституцию России одобрили 44,42% жителей Ненецкого округа, против высказались чуть более 54,5%, следует из данных на сайте окружной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.
Согласно данным, размещенным на сайте избиркома, за поправки проголосовали 44,42%, против – 54,57%.
Поправки в конституцию не поддержали более 60% жителей Нарьян-Мара (61,61%), за - 37,55%, в Заполярном районе 49,97% избирателей против, 48,9% - за.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
1 июля, 02:40История Конституции Российской Федерации