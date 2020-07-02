В инфекционной больнице №2 в Москве более ста человек лечатся от COVID-19

"В больнице 576 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 178 человек с подозрением на COVID/109 случаев подтверждено лабораторно, из них: 11/11 детей, 10/10 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациента в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала она соцсети Facebook.