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В инфекционной больнице №2 в Москве более ста человек лечатся от COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 576 человек, у 109 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:56
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
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РИА Новости
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353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, москва

В инфекционной больнице №2 в Москве более ста человек лечатся от COVID-19

08:56 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 576 человек, у 109 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 576 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 178 человек с подозрением на COVID/109 случаев подтверждено лабораторно, из них: 11/11 детей, 10/10 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациента в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала она соцсети Facebook.
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Краснова добавила, что в больницу поступило 40 человек, из них пять с коронавирусом. Выписано 18 человек, из них четыре с выздоровлением по COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииМосква
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