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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20200702/1573770081.html
"ЯсноПонятно". Стрит-арт: (контр)культура или вандализм?
Огромный портрет Гагарина на стене многоэтажки, обернутый тканью Рейхстаг или неприличная надпись на вагоне электрички. Где грань между уличным искусством и вандализмом? Почему красивые рисунки тоже закрашивают? Можно ли сохранить произведения стрит-арта навсегда, и есть ли в этом смысл, если вся суть такого искусства в его недолговечности?
2020-07-02T12:00
яснопонятно
подкаст
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"ЯсноПонятно". Стрит-арт: (контр)культура или вандализм?
Огромный портрет Гагарина на стене многоэтажки, обернутый тканью Рейхстаг или неприличная надпись на вагоне электрички. Где грань между уличным искусством и вандализмом? Почему красивые рисунки тоже закрашивают? Можно ли сохранить произведения стрит-арта навсегда, и есть ли в этом смысл, если вся суть такого искусства в его недолговечности?
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573770024_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_f488c98e75cba5aab1c4dd3440082270.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"ЯсноПонятно". Стрит-арт: (контр)культура или вандализм?

12:00 02.07.2020
330
ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". Стрит-арт: (контр)культура или вандализм?
Вчера, 12:00
Огромный портрет Гагарина на стене многоэтажки, обернутый тканью Рейхстаг или неприличная надпись на вагоне электрички. Где грань между уличным искусством и вандализмом? Почему красивые рисунки тоже закрашивают? Можно ли сохранить произведения стрит-арта навсегда, и есть ли в этом смысл, если вся суть такого искусства в его недолговечности?
Граффити может стать легальным? Как должны выстраиваться отношения между городом и художником? Музей стрит-арта — это оксюморон? Как можно монетизировать уличное искусство, и перестаёт ли он от этого быть контркультурным движением?
Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у Полины Могилиной, искусствоведа и куратора галереи современного искусства "Триумф". Что чувствует художник, когда закрашивают его работы, и всегда ли стрит-арт — это высказывание, объясняет Misha Most.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноПодкаст
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