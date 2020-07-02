https://ria.ru/20200702/1573770081.html
"ЯсноПонятно". Стрит-арт: (контр)культура или вандализм?
Огромный портрет Гагарина на стене многоэтажки, обернутый тканью Рейхстаг или неприличная надпись на вагоне электрички. Где грань между уличным искусством и вандализмом? Почему красивые рисунки тоже закрашивают? Можно ли сохранить произведения стрит-арта навсегда, и есть ли в этом смысл, если вся суть такого искусства в его недолговечности?
2020-07-02T12:00
2020-07-02T12:00
яснопонятно
подкаст
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"ЯсноПонятно". Стрит-арт: (контр)культура или вандализм?
Огромный портрет Гагарина на стене многоэтажки, обернутый тканью Рейхстаг или неприличная надпись на вагоне электрички. Где грань между уличным искусством и вандализмом? Почему красивые рисунки тоже закрашивают? Можно ли сохранить произведения стрит-арта навсегда, и есть ли в этом смысл, если вся суть такого искусства в его недолговечности?
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573770024_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_f488c98e75cba5aab1c4dd3440082270.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"ЯсноПонятно". Стрит-арт: (контр)культура или вандализм?
Огромный портрет Гагарина на стене многоэтажки, обернутый тканью Рейхстаг или неприличная надпись на вагоне электрички. Где грань между уличным искусством и вандализмом? Почему красивые рисунки тоже закрашивают? Можно ли сохранить произведения стрит-арта навсегда, и есть ли в этом смысл, если вся суть такого искусства в его недолговечности?