"ЯсноПонятно". Стрит-арт: (контр)культура или вандализм?

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ЯсноПонятно "ЯсноПонятно". Стрит-арт: (контр)культура или вандализм?

Огромный портрет Гагарина на стене многоэтажки, обернутый тканью Рейхстаг или неприличная надпись на вагоне электрички. Где грань между уличным искусством и вандализмом? Почему красивые рисунки тоже закрашивают? Можно ли сохранить произведения стрит-арта навсегда, и есть ли в этом смысл, если вся суть такого искусства в его недолговечности?