Во Владимирской области 71,18% жителей поддержали поправки в Конституцию

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,18% жителей Владимирской области, против высказались 27,82% избирателей, сообщает областной избирком по итогам обработки 100% протоколов.
"Во Владимирской области после обработки 100% протоколов УИК об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 71,18% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным избиркома, против проголосовали 27,82% избирателей, явка в регионе составила 53,26%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.