Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573770049.html
Во Владимирской области 71,18% жителей поддержали поправки в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,18% жителей Владимирской области, против высказались 27,82% избирателей, сообщает областной избирком по итогам обработки РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:52
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимирская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757962_0:0:3211:1807_1400x0_80_0_0_2adef2701ce79b852a840506a9dfa13a.jpg
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
владимирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757962_0:0:3211:1807_1400x0_80_0_0_2adef2701ce79b852a840506a9dfa13a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757962_255:0:2986:2048_1400x0_80_0_0_58af5b1ce1cbfc2c209c72b4b8295f81.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757962_596:0:2644:2048_1400x0_80_0_0_33bd2bc9a7dbc3629c8fae910f388502.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимирская область, политика

Во Владимирской области 71,18% жителей поддержали поправки в Конституцию

08:52 02.07.2020
239
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Работа информационного центра ЦИК России
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,18% жителей Владимирской области, против высказались 27,82% избирателей, сообщает областной избирком по итогам обработки 100% протоколов.
"Во Владимирской области после обработки 100% протоколов УИК об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 71,18% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
По данным избиркома, против проголосовали 27,82% избирателей, явка в регионе составила 53,26%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
400015
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимирская областьПолитика
Рекомендуем
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Марий Эл поправки к Конституции поддержали 75,76% избирателей
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Омской области поправки к Конституции поддержали 62,09% избирателей
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В инфекционной больнице №2 в Москве более ста человек лечатся от COVID-19
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Мордовии 85,6% избирателей поддержали поправки к Конституции
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В Ненецком округе 44,42% избирателей поддержали поправки к Конституции
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Тверской области 71,87% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Работа информационного центра ЦИК РФ
В ЦИК заявили об отсутствии серьезных атак на его сайт прошедшей ночью
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Воронежской области поправки поддержали 80,07% избирателей
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Курской области поправки к Конституции поддержали 73,92% избирателей
Бурый медведь
На Камчатке медведь напал на рыбака
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура Москвы проконтролирует дело о найденных в квартире младенцах
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Калининградской области поправки поддержали 72,15% избирателей
Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
В Мурманской области 62,54% избирателей поддержали поправки к Конституции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
В Нижегородской области 79,31% жителей поддержали поправки в Конституцию
ЦИК России
В Архангельской области 65,78% жителей поддержали поправки в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
Лента новостейМолния