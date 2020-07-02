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На Камчатке медведь напал на рыбака
Медведь напал на мужчину, рыбачившего на реке Авача в Елизовском районе на Камчатке, сообщает краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:29
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, камчатский край, елизовский район, происшествия

На Камчатке медведь напал на рыбака

08:50 02.07.2020 (обновлено: 10:29 02.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл – РИА Новости. Медведь напал на мужчину, рыбачившего на реке Авача в Елизовском районе на Камчатке, сообщает краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.
Отмечается, что инцидент произошел в нижнем течении реки Авача в полутора километрах от одного из расположенных в том районе кафе.
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"В результате инцидента человек получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу", - говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что в настоящее время принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного. Жителей края призвали воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время, а при нахождении в лесу соблюдать правила безопасности и иметь при себе средства защиты от хищников.
На Камчатке сосредоточена одна из наиболее крупных популяций бурого медведя в России – более 20 тысяч особей. Случаи нападения хищников на людей фиксируются ежегодно. В июне 2020 года от лап медведя погиб рыбак в Тигильском районе на севере края.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКамчатский крайЕлизовский районПроисшествия
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