На Камчатке медведь напал на рыбака

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл – РИА Новости. Медведь напал на мужчину, рыбачившего на реке Авача в Елизовском районе на Медведь напал на мужчину, рыбачившего на реке Авача в Елизовском районе на Камчатке , сообщает краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.

Отмечается, что инцидент произошел в нижнем течении реки Авача в полутора километрах от одного из расположенных в том районе кафе.

"В результате инцидента человек получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу", - говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что в настоящее время принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного. Жителей края призвали воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время, а при нахождении в лесу соблюдать правила безопасности и иметь при себе средства защиты от хищников.