На Камчатке медведь напал на рыбака

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл – РИА Новости. Медведь напал на мужчину, рыбачившего на реке Авача в Елизовском районе на Камчатке, сообщает краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.
Отмечается, что инцидент произошел в нижнем течении реки Авача в полутора километрах от одного из расположенных в том районе кафе.
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"В результате инцидента человек получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу", - говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что в настоящее время принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного. Жителей края призвали воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время, а при нахождении в лесу соблюдать правила безопасности и иметь при себе средства защиты от хищников.
На Камчатке сосредоточена одна из наиболее крупных популяций бурого медведя в России – более 20 тысяч особей. Случаи нападения хищников на людей фиксируются ежегодно. В июне 2020 года от лап медведя погиб рыбак в Тигильском районе на севере края.