Прокуратура Москвы проконтролирует дело о найденных в квартире младенцах

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Столичной прокуратуре поручено взять на контроль расследование дела по факту обнаружения пятерых маленьких детей на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро младенцев, с ними находились две женщины, сообщили ранее в СК. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская говорила РИА Новости, что одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, - няня-китаянка. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
"Прокурору Москвы поручено ... взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту обнаружения пятерых новорожденных детей в одной из квартир на Аргуновской улице, рожденных суррогатными матерями для последующей передачи в китайские семьи", - говорится в сообщении.