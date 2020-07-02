Прокуратура Москвы проконтролирует дело о найденных в квартире младенцах

"Прокурору Москвы поручено ... взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту обнаружения пятерых новорожденных детей в одной из квартир на Аргуновской улице, рожденных суррогатными матерями для последующей передачи в китайские семьи", - говорится в сообщении.