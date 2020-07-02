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Прокуратура Москвы проконтролирует дело о найденных в квартире младенцах
Столичной прокуратуре поручено взять на контроль расследование дела по факту обнаружения пятерых маленьких детей на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:49
ольга ярославская
китай
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ольга ярославская, китай, происшествия

Прокуратура Москвы проконтролирует дело о найденных в квартире младенцах

08:49 02.07.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Столичной прокуратуре поручено взять на контроль расследование дела по факту обнаружения пятерых маленьких детей на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро младенцев, с ними находились две женщины, сообщили ранее в СК. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская говорила РИА Новости, что одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, - няня-китаянка. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
"Прокурору Москвы поручено ... взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту обнаружения пятерых новорожденных детей в одной из квартир на Аргуновской улице, рожденных суррогатными матерями для последующей передачи в китайские семьи", - говорится в сообщении.
Как сообщали очевидцы, квартиру на северо-востоке Москвы, в которой обнаружили пять младенцев, снимала пара из Китая. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе женщины, обнаруженные с пятью младенцами на северо-востоке Москвы, являются гражданками Китая.
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
26 июня, 15:30
О найденных в московской квартире младенцах сообщили медики
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Ольга ЯрославскаяКитайПроисшествия
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