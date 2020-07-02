В Омской области поправки к Конституции поддержали 62,09% избирателей

ОМСК, 2 июл - РИА Новости. За поправки в Конституцию РФ проголосовали 62% жителей Омской области, сообщил глава регионального избиркома Алексей Нестеренко.
"Явка у нас получилась 65%... Такого (высокого процента – ред.) в Омской области никогда не было… Порядка 62,09% высказались за поправки", - сообщил Нестеренко в прямом эфире местного 12 канала данные по итогам обработки 100% протоколов.
Как уточнили РИА Новости в областном избиркоме, против поправок высказались 36,66% избирателей, или 360 348 жителей региона. Поддержали поправки 610 278 жителей. Общее число избирателей в Омской области - 1 516 986 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.