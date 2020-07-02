Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573769870.html
В Омской области поправки к Конституции поддержали 62,09% избирателей
За поправки в Конституцию РФ проголосовали 62% жителей Омской области, сообщил глава регионального избиркома Алексей Нестеренко. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:45
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
омская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763456_0:204:2913:1843_1400x0_80_0_0_dc55f6d7b4fffecc9dcf7f949ce26e74.jpg
https://ria.ru/20200701/1573760246.html
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763456_0:204:2913:1843_1400x0_80_0_0_dc55f6d7b4fffecc9dcf7f949ce26e74.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763456_135:0:2866:2048_1400x0_80_0_0_bfe99ffb3dbcd64d480b9757a8f157c5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763456_476:0:2524:2048_1400x0_80_0_0_28c265773aa3be161505c05a5de3f527.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, омская область, политика

В Омской области поправки к Конституции поддержали 62,09% избирателей

08:45 02.07.2020
142
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
ОМСК, 2 июл - РИА Новости. За поправки в Конституцию РФ проголосовали 62% жителей Омской области, сообщил глава регионального избиркома Алексей Нестеренко.
"Явка у нас получилась 65%... Такого (высокого процента – ред.) в Омской области никогда не было… Порядка 62,09% высказались за поправки", - сообщил Нестеренко в прямом эфире местного 12 канала данные по итогам обработки 100% протоколов.
Как уточнили РИА Новости в областном избиркоме, против поправок высказались 36,66% избирателей, или 360 348 жителей региона. Поддержали поправки 610 278 жителей. Общее число избирателей в Омской области - 1 516 986 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
1 июля, 22:55Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова отметила прозрачность и доступность голосования
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
500013
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинОмская областьПолитика
Рекомендуем
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Калининградской области поправки поддержали 72,15% избирателей
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Курской области поправки к Конституции поддержали 73,92% избирателей
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Мордовии 85,6% избирателей поддержали поправки к Конституции
Работа информационного центра ЦИК РФ
В ЦИК заявили об отсутствии серьезных атак на его сайт прошедшей ночью
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В Ненецком округе 44,42% избирателей поддержали поправки к Конституции
Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
В Мурманской области 62,54% избирателей поддержали поправки к Конституции
Работа информационного центра ЦИК России
Во Владимирской области 71,18% жителей поддержали поправки в Конституцию
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура Москвы проконтролирует дело о найденных в квартире младенцах
ЦИК России
В Архангельской области 65,78% жителей поддержали поправки в Конституцию
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане два пограничника погибли при атаке талибов
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Марий Эл поправки к Конституции поддержали 75,76% избирателей
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Почти 68% жителей Костромской области поддержали поправки в Конституцию
Девушка голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ в Пекине
В Пекине поправки к Конституции поддержали почти 59% россиян
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В инфекционной больнице №2 в Москве более ста человек лечатся от COVID-19
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Тверской области 71,87% избирателей поддержали поправки в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
03:30"Роскосмос" решил, когда затопит "Прогресс" с отходами экипажа МКС
Лента новостейМолния