В Калининградской области поправки поддержали 72,15% избирателей

КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. За поправки к конституции РФ проголосовали 72,15% жителей Калининградской области, против - 27,02%, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов.
"Избирательной комиссией Калининградской области обработано 100% протоколов нижестоящих избирательных комиссий. По итогам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ явка в Калининградской области составила 56,4%. Голоса распределились следующим образом: за одобрение изменений в Конституцию высказались 72,15% участников голосования. Не поддержали изменения 27,02%", - рассказали в облизбиркоме.
По его данным, в регионе работали 546 постоянных участков для голосования и восемь временных. Был образован 31 избирательный участок на судах в плавании - там проголосовали около 1,7 тысячи человек. Помимо голосования на участке было предусмотрено голосование на дому и придомовых территориях.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.