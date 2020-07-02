В Калининградской области поправки поддержали 72,15% избирателей

"Избирательной комиссией Калининградской области обработано 100% протоколов нижестоящих избирательных комиссий. По итогам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ явка в Калининградской области составила 56,4%. Голоса распределились следующим образом: за одобрение изменений в Конституцию высказались 72,15% участников голосования. Не поддержали изменения 27,02%", - рассказали в облизбиркоме.

По его данным, в регионе работали 546 постоянных участков для голосования и восемь временных. Был образован 31 избирательный участок на судах в плавании - там проголосовали около 1,7 тысячи человек. Помимо голосования на участке было предусмотрено голосование на дому и придомовых территориях.